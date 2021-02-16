Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

16.02.2021, 19:26, Новости дня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.

По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, передает ТАСС.

В сентябре прошлого года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Минск проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию. Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты.

В ходе визита главы российского правительства в Минск 3 сентября Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко обсудили переброску нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.