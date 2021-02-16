Мнение: Война

16.02.2021, 19:22, Разное

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"…24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей – это мужчины, каждая 5-я смерть в России – мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии…" – сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Рыбальченко зафиксировал вполне очевидный факт. Режим Путина ведет с народом страны абсолютно беспощадную войну на истребление. Уничтожение людей в буквальном, физическом смысле уже просто невозможно скрывать. Даже статистика, которая при необходимости может правиться в нужную сторону либо засоряться второстепенными данными, скрывающими реальное положение вещей, демонстрирует результаты этой войны. Опубликованные ранее данные по сверхсмертности никак не комментируются официальными лицами. Объявить причиной 300-тысячной сверхсмертности коронавирус означает признать фальсификации итогов идущего заболевания. Признать ответственным за гибель дополнительной трети миллиона человек развал здравоохранения – поставить вопрос о тех, кто его проектировал своими майскими указами.

Точно также с данными Рыбальченко. Объяснить, почему в формально невоюющей России структура потерь аналогична воюющей уже почти десять лет Сирии иначе, чем войной Путина и его бандитов с народом, невозможно. Поэтому, скорее всего, и эту информацию просто проигнорируют и постараются забить тескучими фразами про врагов, которые нам мешают жить.

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