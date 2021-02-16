БРЕДОВАЯ ТЕОРИЯ № 11: ПАССИОНАРНОСТЬ

16.02.2021, 19:18, Разное

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15 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. PAULR

На днях президент РФ Владимир Путин провел закрытую встречу с руководителями ключевых СМИ. Обычно содержание этих встреч остается в секрете, но на этот раз один из присутствующих сообщил о чем говорил Путин. Помимо заявления о том, что «Мы не бросим Донбасс», заголовками стали следующие слова Путина:

“Верю в пассионарность, в теорию пассионарности. Как в природе, так и в человеческом обществе есть развитие, пик и вымирание. РФ еще не достигла пика. Мы на марше, на марше развития. Страна пережила очень тяжелые времена в 1990-е, в начале 2000-х, но находится на марше развития. Я смотрю на то, что здесь происходит: у нас море проблем, но в отличие от других стран, которые стары или стареют, мы все еще на подъеме. Мы достаточно молодая нация. У нас есть бессмертный генетический код. Он основан на смешении кровей, если можно так просто и по-народному сказать”.

Я уже однажды упоминал эту странную тему пассионарности, но к ней стоит вернуться для более подробного объяснения того, о чем говорит Путин, поскольку я подозреваю, что это мало что значит для большинства западных читателей.

Термин «пассионарность» был изобретен советским этнологом Львом Гумилевым и был ключевым моментом в его (неудавшейся) докторской диссертации, позже опубликованной в виде книги под названием «Этногенез и биосфера» . Но прежде чем перейти к «пассионарности», нужно немного рассказать об истории вопроса.

В приведенной выше цитате Путин называет три этапа национального развития. Это исходит от Гумилева, но берет свое начало в сочинениях мыслителей конца XIX века Николая Данилевского и Константина Леонтьева. Данилевский был биологом и сравнивал цивилизации с естественными организмами, которые рождались, жили и умирали. Леонтьев принял это и утверждал, что естественная продолжительность жизни цивилизаций составляет около 1000 лет, разделенных на три стадии: первичная простота, сложность цветения и вторичная простота.

Проблема с этим тезисом в том, что практически нет доказательств, подтверждающих его. В новой биографии Леонтьева, которая должна быть опубликована в этом году, Гленн Кронин отмечает, что при всей творческой гениальности Леонтьева его идеи неизменно не имели никакого эмпирического обоснования. Он имел склонность комбинировать тщательно отобранные идеи для удовлетворения своих риторических целей, не заботясь о фактической точности.

Это не помешало его теории оказать значительное влияние на евразийских мыслителей в начале 20-го века, и со временем через евразийцев эта идея дошла до Гумилева.

Гумилев, к его чести, похоже, осознал, что цивилизационной теории не хватало научных доказательств. И он решил предоставить их. Ну, по крайней мере, он, кажется, думал, что делает именно это. На самом деле все было иначе.

В работе «Этногенез и биосфера» Гумилев выдвинул теорию, согласно которой люди в природе живут группами, которые называются «этносами». Пассионарность – фактор, определяющий, почему одни этносы процветают, а другие быстро исчезают. По словам Гумилева, у некоторых людей есть избыток энергии, который побуждает их идти на большие жертвы ради более высокой цели. Это пассионарность, и именно присутствие великих «страстных» людей с этим импульсом к великим достижениям движет этносом к завоеванию, расширению, научному и культурному прогрессу и так далее.

А откуда пассионарность? Вот с этого момента теория начинает становиться очень странной. Откровенно говоря, читая «Этногенез и биосферу» , я не чувствовал, что Гумилев вообще это разъяснил, хотя, возможно, это из-за ограниченности моего интеллекта. Пассионарность иногда описывают как продукт генетической мутации, вызванной факторами окружающей среды, но у меня сложилось впечатление, что то, что имел в виду Гумилев, было скорее эпигенетическим, т.е. стимулировать это. Но как бы это ни определялось, это естественное явление, происходящее от чего-то вне человека, и эта вещь, по мнению Гумилева, является энергией биосферы и космических лучей.

Биосфера? Космические лучи??? Как-как, простите? Вы серьезно? Гумилев, очевидно, и потратил некоторое время, пытаясь доказать свою точку зрения, оттолкнув тем самым от себя различных членов советского научного сообщества, которые решили, что он немного ненормальный. Прошло почти четыре года с тех пор, как я прочитал его книгу, поэтому я не могу вспомнить все детали и, возможно, частично ошибаюсь, но насколько я помню, идея заключалась в том, что иногда высокие периоды космического излучения приносят избыток энергии, который активизирует склонность к пассионарности, побуждая страстных людей идти и заниматься своим делом, тем самым подталкивая этнос к периоду экспансии. Однако со временем пассионарность ослабевает, и этнос теряет силу и приходит в упадок. Общий процесс длится (как в схеме Леонтьева) около 1000 лет.

Какие доказательства этому? В этом и заключается проблема. Насколько я понимаю, их нет. Когда Гумилев представил «Этногенез и биосфера» для получения докторской степени, экзаменационная комиссия, мягко говоря, не слишком впечатлилась его логикой и отказалась аттестовать его диссертацию. Не могу обвинять их в этом.

В своей книге о евразийстве британский журналист Чарльз Кловер цитирует другого советского этнографа Сергея Чешко, который, как мне кажется, очень хорошо это выразил:

“Вся концепция Гумилева была в основном поэзией. Может быть, он унаследовал это от отца [поэта Николая Гумилева], но это было очень эффектно. … Гумилеву было весело. Это была полная недоказуемая чушь, но читать ее было приятно. Как роман”.

«Полная недоказуемая чушь», – я думаю итог сформулирован очень четко. Неудивительно, что теория абсолютно не получила распространения за пределами РФ и Казахстана, и я не думаю, что это только потому, что жители Запада не знают русской философии. Однако в России, как показывают комментарии Путина, она оказалась чрезвычайно популярной. Не могу сказать, что знаю почему, но подозреваю, что те, кто болтает о пассионарности, не восприняли теорию этногенеза всю целиком, со всеми её корнями, концепциями и тезисами, даже если они знают их, что, вероятнее всего, не так.

И это хорошо, потому что если бы они это сделали, то скорее всего испытали бы определенный когнитивный диссонанс. Путин говорит, что РФ – молодая страна, но в прошлом он называл обращение святого Владимира в 988 году нашей эры как один из ключевых моментов в истории России. Таким образом, РФ более 1000 лет, что, по совпадению, согласно схеме Леонтьева-Гумилева, является практически концом жизненного цикла цивилизации. Итак, если вы говорите, что действительно верите в теорию пассионарности, то, исходя из неё, вы должны сделать вывод не о том, что РФ молода, а о том, что она почти на пороге смерти. Русские должны считать, что им очень повезло, что вся эта теория это только игра ума.

PAUL F. ROBINSON

Профессор Graduate School of Public and International Affairs, Университета Оттавы, Канада и автор многочисленных книг о российской и советской истории,