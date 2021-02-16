Мнение: Запрет домов на одну семью, эффект льготной ипотеки и раздельный сбор мусора

16.02.2021, 19:16, Разное

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1. Ещё про деградирующих европейцев. В замерзающей Германии зелёные политики пытаются как-то решить проблему несовместимости «энергетики ветра и солнца» с суровыми зимними холодами. Думаете, они согласились строить АЭС или закупать больше российского газа? Нет – они начали вводить запреты на частные односемейные дома, чтобы снизить энергопотребление:

https://russian24.de/novosti/politika/v-gorodakh-germanii-mogut-zapretit-doma-na-odnu-semyu

Дома на одну семью — самый популярный вид жилья в Германии, однако вскоре их могут запретить. Запреты уже действуют в некоторых частях Гамбурга, и другие города ФРГ могут последовать данному примеру.

В районе Гамбург-Север односемейные дома не возводились уже около года. Инициатором запрета на их строительство стал глава округа Майкл Вернер-Бёльц из партии Зеленые.

Глава района занимает свой пост с февраля 2020 года. С тех пор он обеспечивает соблюдение соглашения Красно-зеленой коалиции, по которому политики приняли решение не допускать строительства домов на одну семью. Главной причиной является неэффективность таких строений с точки зрения энергопотребления, кроме того, одноквартирные дома, по мнению членов Сената, занимают слишком много места.

Как пояснил Вернер-Бёльц, на той же территории можно было бы построить многоквартирный дом для большего числа людей.

Запланированная в ФРГ реформа закона о строительстве может способствовать увеличению числа многоэтажек. Кроме того, нехватка земельных участков поспособствовала росту цен на недвижимость.

2. Профессор экономики Александр Скоробогатов объясняет, почему программа льготной ипотеки закономерно заставила цены на жильё расти:

https://skorobogatov.livejournal.com/64158.html

Как уже многократно показал мировой опыт, к которому теперь можно отнести и опыт нашей страны, такая политика неизбежно ведет к росту цен на недвижимость. Однако интересно, почему такой эффект наблюдается для недвижимости, но не для других товаров.

Чтобы ответить на этот вопрос, в качестве отправного пункта можно взять понятие “товары, не создающие занятость”. Речь идет о таких товарах, что при увеличении спроса их выпуск не растет, поскольку это физически невозможно, и единственной реакцией рынка на возросший спрос оказывается повышение цены. Ярким примером таких товаров являются предметы антиквариата. Когда картины Ван Гога вдруг стали пользоваться повышенным спросом, художник не восстал из мертвых, чтобы его удовлетворить, и весь эффект пришелся на повышение цены.

С картинами Ван Гога у недвижимости имеется то общее свойство, что она располагается на земле, “запас” которой является строго фиксированным. Имеется в виду не столько земля, на которой можно физически находиться (хотя в отдаленном будущем и это можно иметь значение), сколько земля, на которой люди хотели бы жить.

Когда говорят о проблеме дорогого жилья, обычно упускают из виду тот факт, что глобально такой проблемы не существует. Если отъехать от Питера километров на триста, свое жилье заведешь через несколько месяцев работы. А если отъехать еще дальше, деньги на крышу над головой вообще не понадобятся – можно будет въехать в пустующий дом, как в Простоквашино.

Дорогое жилье – это локальная проблема, состоящая в том, что люди хотят жить здесь, а не в трехстах километрах отсюда. Подобно известным произведениям живописи, у нас имеется лишь один Васильевский остров, и если всем понадобится там жить, самое убогое жилье в этом районе будет стоить дороже современной комфортной квартиры в провинции. Те же соображения можно распространить и на спальные районы.

Что же происходит, когда государство стимулирует спрос на жилье? В Простоквашино больше людей не появится. Скорее те, кто там все еще живет, задумаются о переезде в крупный город, который и испытает на себе весь эффект этой политики. Дополнительный спрос вызовет удорожание жилья в обжитых районах и новую стройку на остающихся пустырях на окраинах. Если стимулировать спрос дальше, новостройки, в свою очередь, тоже будут дорожать, а город будет расширяться дальше за счет пустующих площадей вокруг.

3. Почти половину россиян хотят уже в этом году перевести на раздельный сбор мусора:

https://lenta.ru/news/2021/02/11/sbor/

Правительство поручит Российскому экологическому оператору (РЭО) к 2021 году увеличить до 42 процентов долю населения России, сортирующего отходы раздельно. Это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее, пишет РБК.

На март 2020 года раздельный сбор отходов был доступен только для 27,2 миллиона человек (18,5 процента населения России). Теперь власти хотят вовлечь почти половину граждан в раздельный сбор мусора. Частично он уже внедрен в 71 из 85 регионов. В стране есть более 92 тысяч баков для раздельного сбора мусора. Однако для полного обеспечения нужно около 420 тысяч контейнеров стоимостью 5,2 миллиарда рублей. В прошлом году сроки закупок баков были сорваны.

В РЭО считают, что нужно вести просветительскую работу с населением: распространять материалы, проводить просветительские мероприятия и работать с широкими аудиториями, в том числе в интернете. Эксперты уверены, что увеличить долю разделяющих мусор до 42 процентов от числа жителей страны можно, если раздельный сбор будет обязательным, а не добровольным.

Неужели уже сейчас от одной пятой до четверти россиян избавляются от мусора раздельно? Дорогие коллеги, как дела с раздельным сбором мусора обстоят в ваших домохозяйствах?