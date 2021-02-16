 

Памфилова рассказала, как не позволила украсть победу Путина в 2018 году

16.02.2021, 19:11, Разное
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В ходе пресс-конференции, посвященной осенним выборам в Государственную думу, председатель Центризбиркома рассказала, как предотвратила попытку злоумышленников сорвать утверждение результатов президентских выборов 2018 года. Для этого, по ёё словам, пришлось применить приёмы карате.

«Оставалась самая малость. В Центризбирком поступили все протоколы с мокрыми печатями. Уверенно побеждал Владимир Владимирович Путин, как и планировалось. Я вышла покурить через чёрный ход, чтобы не подавать плохой пример другим. Смотрю, выбегают какой-то молодой человек с чёрной сумкой. Я сразу заподозрила что-то неладное. Догнала его и сделала вертушку с ноги. Он тут же лёг. Потом, как полагается, мы вызвали полицию и оформили его по процедуре. Ничего удивительного в своём подвиге не вижу. Я ещё в юности занималась единоборствами и сейчас тоже иногда хожу на тренировки, но значительно реже», – рассказала она.

Памфилова добавила, что задержанный оказался гражданином Украины, при нём была обнаружена визитка националистической организации «Правый сектор». Глава ЦИК также предупредила, что даст отпор всем, кто попытается препятствовать подведению итогов парламентских выборов осенью этого года. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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