Лолита Милявская раскрыла секрет своей стройной фигуры

16.02.2021, 19:10, Разное

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В последнее время поклонники Лолиты Милявской засыпают певицу комплиментами по поводу ее внешности. Она заметно похудела и постройнела, а недавно раскрыла журналистам секрет своей подтянутой фигуры.

Артистка призналась, что она выступает против хирургического вмешательства, в процессе которого удаляют лишний жир. Лолита напомнила, что со временем то, что убрали, возвращается. Кроме этого, появляются еще заметные «неровности» на теле. Удерживать фигуру в этом случае можно, если регулярно заниматься спортом. Однако певица напомнила, что она ненавидит физические нагрузки.

Для того, чтобы нормализовать вес и привести себя в форму, Лолита Милявская пошла другим методом. Она проконсультировалась у врача-эндокринолога, который провел полное обследование организма артистки и подобрал ей правильный рацион. Благодаря этому певица может есть многие продукты и при этом не набирает вес. Она похвасталась, что может себе позволить даже тортики.

Источник: argumenti.ru