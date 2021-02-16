Эксперты назвали 7 профессий, где человека заменят роботами

16.02.2021, 19:10, Разное

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Эксперты назвали 7 распространённых профессий, где человека в ближайшем будущем заменят роботами. Фермеры, курьеры и даже хирурги потеряют свои рабочие места из-за превосходства машин в этих сферах.

На очереди оператор call-центра. Повсеместно крупные компании и банки внедряют алгоритмы для обработки наиболее популярных запросов. В будущем же ИИ сможет выйти на новый уровень взаимодействия, что позволит ему работать непосредственно с человеком. Эта новость тепло встречена большинством людей по всему миру, которым легче доверять машине, чем незнакомому человеку. Похожая ситуация и с курьерской доставкой. Эксперты уверены, что у дронов нет будущего, ведь они уязвимы для перехвата с земли и не могут доставлять крупногабаритные посылки. На замену придут наземные машины-доставщики. Буквально через 15 лет люди не будут участвовать в доставке товаров.

Фастфуд помогает миллионам студентов подрабатывать во вне учебное время и является хорошим дополнительным заработком. Несмотря на это, рестораны быстрого питания вскоре перейдут на полностью автоматизированный процесс готовки, тем самым избавив человека от этой возможности. Фермерство тоже на очереди, ведь уже сейчас существуют машины, способные самостоятельно засеивать поля и собирать урожай. Аналитики сомневаются, что в будущем не будет людей-фермеров, но их вмешательство в работу автоматизированных систем будет сведено к минимуму. Это касается и профессии солдата, так как повсеместно все армии мира разрабатывают своих роботов для ведения боевых действий и в будущем человек не будет появляться на полях сражений.

Несмотря на сложность, хирурги тоже находятся в зоне потенциального риска. В 2016 году робот Smart Tissue смог обойти человека в эксперименте по зашиванию тонкого кишечника свиньи. При этом машина сделала всё быстрее и качественнее. Следует учесть, что у робота не бывает стресса и переутомления, а значит снижается риск врачебной ошибки. Отсутствие ошибок пригодится в журналистике, ведь ИИ уже проявил себя в этой сфере. Он куда лучше обрабатывает полученную информацию, а в 2008 году робот-журналист из Китая освещал для новостного телеканала Олимпийские игры в Пекине.

Источник: www.popmech.ru