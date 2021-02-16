«Я за тебя, если нужно: Топалов поддержал Самбурскую в конфликте с Дробышем

16.02.2021, 19:10, Разное

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В своем микроблоге Instagram певица Настасья Самбурская объяснила поклонникам, в чем суть ее претензий в отношении Виктора Дробыша. В комментариях коллегу поддержал Влад Топалов, который заявил, что «за нее, если нужно», так как прекрасно знаком с методами работы известного продюсера.

Настасья Самбурская вынуждена была пойти на то, чтобы раскрыть некоторые нюансы своего сотрудничества с Виктором Дробышем. Артистка призналась, что договор с продюсером она подписывала пару лет назад, будучи в этих вопросах не совсем компетентной. Поэтому сейчас телеведущая пытается расторгнуть договоренность в судебном порядке и признать, что описанные там обязательства недействительны. По мнению Настасьи Самбурской, за время сотрудничества с продюсером в карьере не произошло никаких сдвигов.

В начале февраля состоялось первое заседание суда. В результате, Виктора Дробыша обязали предоставить его подопечной отчет о том, какая была проделана работа. Певица заявила, что пока от него ничего не получала. Пост Настасьи Самбурской прокомментировал певец Влад Топалов. Он заявил, что готов оказать поддержку звезде сериала «Универ», если ей это будет нужно. В своею очередь, артистка поблагодарила коллегу и призналась, что для не важно такое отношение.