Мнение: Державный зрадник Шарий

16.02.2021, 19:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иронично, но обвинения в гос.измене Шарию предъявили не при Порошенко, а при Зеленском, за которого сам Шарий в 2019-м году так активно топил.

Следующий шаг, я так понимаю, это запрет партии Шария, а затем и попытки закрыть Ютуб-канал через цензоров "Биг-Теха".

Разумеется, по мере дальнейшего обрушения рейтинга Зеленского и "Слуги народа", накал цензуры будет только нарастать вплоть до монопольного уровня.

Отмашка на это с Запада у Зеленского есть, так что никто его не осудит, ну кроме части населения, на которое хозяевам Зеленского вообще положить с прибором.

—