 

Мнение: Державный зрадник Шарий

16.02.2021, 19:06, Разное
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Иронично, но обвинения в гос.измене Шарию предъявили не при Порошенко, а при Зеленском, за которого сам Шарий в 2019-м году так активно топил.

Следующий шаг, я так понимаю, это запрет партии Шария, а затем и попытки закрыть Ютуб-канал через цензоров "Биг-Теха".
Разумеется, по мере дальнейшего обрушения рейтинга Зеленского и "Слуги народа", накал цензуры будет только нарастать вплоть до монопольного уровня.
Отмашка на это с Запада у Зеленского есть, так что никто его не осудит, ну кроме части населения, на которое хозяевам Зеленского вообще положить с прибором.

Источник: Colonel Cassad



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