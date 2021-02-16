Айвазовская: Ликвидация партии Шария через объявление ему подозрения не предусмотрена законодательством

16.02.2021, 19:04, Новости дня

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К вопросу о перспективах партии, неофициальному лидеру которой было объявлено подозрение в государственной измене.

Статья 37 Конституции Украины: “Образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются”.

Закон Украины “О политических партиях” предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.

Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор.

Соответственно, на вопросы журналистов, которые уже начали поступать, и общественности: автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во внесудебном порядке ликвидация структуры через вручение подозрения ее лидеру, даже по серьезному преступлению, не предусмотрено законодательством.

Значит, будем следить за событиями.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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