Потап примерил женский накладной бюст

16.02.2021, 19:04, Новости дня

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Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 16 февраля в Instagram Stories опубликовал ролик, на котором запечатлен во время примерки накладной женской груди.

“У вас как утро начинается? У меня с новых тактильных ощущений”, – прокомментировал он процесс примерки бюста.

Скриншот: realpotap / Instagram

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию, а также получил второе высшее образование в Киевском национальном политехническом университете, став магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

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