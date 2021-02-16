Белорусы лишены большинства основных прав, собраны сотни задокументированных случаев пыток – представитель Борреля

16.02.2021, 19:04, Новости дня

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Народ Беларуси подвергается преследованиям за осуществление своих основных прав путем мирного протеста против фальсифицированных выборов августа 2020 года и жестокости правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петера Стано, которое находится в распоряжении агентства “Интерфакс-Украина”.

“Белорусские власти сегодня преследуют правозащитников, в том числе из авторитетного правозащитного центра “Весна”, и журналистов, возглавляющих Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Их дома и офисы подвергаются обыскам, поскольку власти усиливают кампанию запугивания и нападений на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, что является полным нарушением их основных свобод, прав человека и верховенства закона”, – говорится в заявлении Стано.

В нем указывается на то, что сотни состоявшихся судебных процессов в Беларуси имели политическую мотивацию.

“Белорусы лишены большинства основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении. На сегодняшний день собраны сотни задокументированных случаев пыток”, – подчеркнул представитель Борреля.

Стано напомнил, что ЕС уже ввел санкции против 84 физических и 7 юридических лиц, “ответственных за подавление и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также за нарушение законности избирательного процесса”.

Вопрос о принятии других возможных санкций в отношении белорусских властей, отметил пресс-секретарь, надлежит решать Совету ЕС единогласным голосованием.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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