В Крыму отреагировали на план Украины по возвращению полуострова: Хватит устраивать политический цирк

16.02.2021, 18:48, Разное

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Украинский парламент во вторник призвал международные

организации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию

из-за Крыма. Также депутаты Верховной рады попросили западных партнеров

остановить якобы “милитаризацию” полуострова.

План Украины по привлечению европейских лидеров

прокомментировали в России. Глава комитета крымского парламента по народной

дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что все призывы

Киева бессмысленны. “Никто и никогда не станет всерьез претендовать на

часть территории России”, – сказал он.

По словам Гемпеля, каждый разумный европейский политик

сегодня понимает, что идти против Москвы все равно что выстрелить себе в ногу.

Все уже давно считают Крым российской территорией. Политик порекомендовал

Украине начать укреплять отношения с соседями вместо того, чтобы

“устраивать политический цирк”.

Глава комитета добавил, что Россия всегда действовала в

правовом поле и никому не позволит за нее решать, где нужно размещать военный

контингент. В разговоре с РИА Новости Гемпель подчеркнул, что

жители Крыма выступают за то, чтобы была обеспечена безопасность границ.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в

марте 2014 года референдума, где подавляющее большинство поддержало идею

присоединения. Власти Украины отказались признать итоги голосования и назвали

полуостров “временно оккупированной территорией”.