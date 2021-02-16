В Крыму отреагировали на план Украины по возвращению полуострова: Хватит устраивать политический цирк
16.02.2021, 18:48,
Разное
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Украинский парламент во вторник призвал международные
организации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию
из-за Крыма. Также депутаты Верховной рады попросили западных партнеров
остановить якобы “милитаризацию” полуострова.
План Украины по привлечению европейских лидеров
прокомментировали в России. Глава комитета крымского парламента по народной
дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что все призывы
Киева бессмысленны. “Никто и никогда не станет всерьез претендовать на
часть территории России”, – сказал он.
По словам Гемпеля, каждый разумный европейский политик
сегодня понимает, что идти против Москвы все равно что выстрелить себе в ногу.
Все уже давно считают Крым российской территорией. Политик порекомендовал
Украине начать укреплять отношения с соседями вместо того, чтобы
“устраивать политический цирк”.
Глава комитета добавил, что Россия всегда действовала в
правовом поле и никому не позволит за нее решать, где нужно размещать военный
контингент. В разговоре с РИА Новости Гемпель подчеркнул, что
жители Крыма выступают за то, чтобы была обеспечена безопасность границ.
Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в
марте 2014 года референдума, где подавляющее большинство поддержало идею
присоединения. Власти Украины отказались признать итоги голосования и назвали
полуостров “временно оккупированной территорией”.
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