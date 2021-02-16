Украинского блогера Шария обвинили в госизмене

16.02.2021, 18:48, Разное

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Служба безопасности Украины объявила о том, что известный украинский блогер Анатолий Шарий подозревается в государственной измене. В качестве доказательств ведомство предоставило ролик, в котором медиаменеджера называют пропагандистом, который дискредитирует официальный Киев. “Ну что я могу сказать? У хриплого дегенерата сорвало крышу”, – цитирует “Царьград” реакцию самого Шария. Блогер добавил, что намерен отстаивать свои права, но не на Украине, а в Европе.