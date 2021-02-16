Врачи удалили огромный волосяной ком из желудка девушки с синдромом Рапунцель

16.02.2021, 18:46, Разное

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17-летняя девушка обратилась в отделение неотложной помощи после обморока. Медики не нашли никаких травм головы, но обратили внимание на выпуклое образование в левом подреберье. Пациентка сообщила, что последние пять месяцев ее мучают боли в животе, которые усилились за две недели до обморока.

Компьютерная томография показала, что желудок сильно растянут какой-то массой, кроме того, был обнаружен разрыв в стенке органа. Выяснилось, что девушка страдает трихотилломанией — желанием постоянно выдергивать волосы, и связанной с ней трихофагией.

Врачи провели операцию и удалили комок волос, который был настолько большим, что сформировал слепок всего желудка. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и получает психиатрическую помощь.

По данным Национальной организации по редким заболеваниям, трихотилломанией страдают от 0,5% до 3% людей в некоторые моменты жизни. Синдромом Рапунцель страдают от 10% до 30% этих пациентов, и лишь у 1% образуется волосяная масса в желудке. «Хвост» этого скопления простирается в кишечник.

Если патологию вовремя не выявить, она может привести к летальному исходу. Так, в 2017 году 16-летняя девочка с с трихофагией умерла после того, как волосяной клубок спровоцировал развитие серьезной инфекции.