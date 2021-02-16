Названы фатальные последствия для Германии в случае отказа от «Северного потока – 2»

16.02.2021, 18:32, Новости дня

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Германии в случае отказа от «Северного потока – 2» придется отказаться от множества рабочих мест, завышать цены на газ и электроэнергию, что может стать для нее фатальным, сообщил глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

«Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест», – сообщил Гермес в своей статье для издания Handelsblatt, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ослабление немецкой экономики также ударит по Евросоюзу, так как Германия платит налоги на пакеты помощи от последствий коронавируса.

Гермес добавил, что даже если отказ от угля и ядерной энергетики в Германии не повысит потребление газа, добыча этого топлива в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, «должна быть компенсирована». Дорогой американский СПГ может привести к негативным последствиям для экологии из-за способа производства, маршрута и доставки.

«В пользу «Северного потока – 2» говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали «Северный поток – 2» может быть даже заполнен до 70% водородом», – отметил он.

Существующие погодные условия снижают уровень заполнения газовых хранилищ в Германии, что говорит о важности надежного газоснабжения, подчеркнул Гермес. «В частности, на рынке отопления все большую роль играет газ. «Северный поток – 2» – это самый прямой путь к месторождениям в Северной Сибири и, следовательно, важный компонент в обеспечении газоснабжения Германии и Европы», – полагает политик.

На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.

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