Вопрос дня: Почему Израиль постоянно обстреливает ракетами Сирию?

16.02.2021, 18:32, Новости дня

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Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Последний из них произошёл 15 февраля. Впрочем, из 16 выпущенных ракет 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО, остальные поразили ряд объектов. В чём смысл этих атак и насколько велика их эффективность?

Если коротко – Израиль имеет несколько целей подобных атак, среди которых – проиранские вооруженные формирования «Хезболлы» на сирийской территории, а ещё места хранения и производства баллистических ракет и высокоточных модулей наведения к ним, а также объекты ПВО Сирии. Все это Израиль воспринимает как крупную военную угрозу.

Начнём с нескольких ключевых позиций. Во-первых, Сирия и Израиль с 1948 года находятся в состоянии войны и трижды сражались друг с другом. Сейчас между странами – некое перемирие, которое проходит в режиме обстрелов (со стороны Израиля в большей степени).

Сообщалось, что в конце 2020 года стороны провели переговоры на авиабазе Хмеймим по заключению мирного соглашения – под эгидой России. Судя по всему, конечное решение принято не было. Во-вторых, ещё в сентябре прошлого года высокопоставленные представители ливанской власти заявили о скором выводе сил «Хезболлы» из Сирии. И можно предположить, что ушли далеко не все. Третий, и достаточно важный нюанс – на территории САР находится российский военный контингент, который, теоретически, может попасть под налёты израильской авиации, что может серьезно ухудшить отношения Москвы и Тель-Авива.

Для Израиля при всей очевидности противостояния с Сирией особой необходимости в нанесении ракетных ударов по Дамаску ни в военном, ни в политическом плане не существует. Главная цель Тель-Авива в Сирии – это Иран, главный враг Израиля, с которым нет общей границы. Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, в частности Fateh-110, которые обладают дальностью стрельбы в 300 километров и способны с территории Сирии достичь таких израильских городов, как Телль-Авив и Иерусалим. Это главное опасение Израиля.

Израиль тщательно отслеживает все переброски грузов из Ирана в Сирию, независимо от того, какое они имеют назначение – гуманитарное или военное. Последнее имеет приоритетное значение и служит поводом для возобновления обстрелов – в районе аэродромов или промышленных кварталов, где может идти доработка баллистических ракет.

Поэтому практически каждый авиарейс рейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. В Тель-Авиве читают, что Дамаск сам виноват, потому что даёт возможность Ирану вести на своей территории приготовления к ракетным атакам на Израиль, поэтому вправе действовать на упреждение любыми доступными методами.

«Де-юре Израиль и Сирия действительно находятся в состоянии войны, поэтому и нынешние обстрелы не являются чем-то необычным, – поясняет газете ВЗГЛЯД бывший военный советник в Сирии полковник Анатолий Матвейчук. – Дамаск создаёт эшелоны обороны, в том числе в системе ПВО и ПРО, что крайне напрягает Израиль, который боится в итоге потерять оккупированные у Сирии Голанские высоты. В пригородах сирийской столицы расположены практически все объекты по военному производству оружия, которое может угрожать Израилю. Это и баллистические ракеты, и системы ПВО. Израиль наносит превентивные удары, которые могут помешать созданию вооружений. Опять же здесь сосредоточены проиранские вооруженные формирования, учебные центры, боевики которых периодически атакуют через территорию Ливана и Голаны.

Эффективность израильских атак весьма сомнительна. Большую роль в обороне от них играют средства ПВО Сирии, которые представлены старыми советскими зенитными ракетными комплексами и системами, а также современными российскими ЗРС С-300 и ЗРПК «Панцирь-С1». И любой взлетающий, скажем, из израильской Хайфы истребитель тут же засекается на экранах радаров. Когда он осуществляет пуск ракет с территории Ливана или Голанских высот, сирийские ПВО уже готовы к их уничтожению.

Помогают сирийским военным и российские советники – не принимают решение на боевое применение, а могут только советовать. Сирийцы достаточно амбициозны и роль командования оставляют за собой, но в экстренных ситуациях обращаются именно к советникам, особенно, когда это касается применения С-300, возле пультов управления которых находятся российские специалисты».

Поставки зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию во многом изменили стратегию противовоздушной обороны Дамаска. При наличии таких систем вооружения в воздушное пространство Сирии не рискнет залететь ни один самолет, даже F-35. Но здесь есть вопрос – может ли сама Сирия стопроцентно воспользоваться этим «подарком» и полноценно контролировать воздушное пространство.

Существенно усилили систему ПВО Сирии и ЗРПК «Панцирь-С1», которые, вероятно, участвовали в отражении последней ракетной атаки Израиля на Дамаск. Первый случай успешного применения этого зенитного ракетно-пушечного комплекса состоялся при отражении воздушной атаки на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска 20 января 2019 года. Тогда ни одна из ракет, выпущенных F-16 ВВС Израиля, не достигла цели. Все они были сбиты посредством российских комплексов, стоящих на вооружении сирийской армии.

Упоминается сейчас и зенитный ракетный комплекс «Бук», который поставлялся в Сирию еще с советских времен, а в 2010-2013 годах его сменил более совершенный «Бук-М2Э» оснащенный ракетами «Гризли» (SA-17 Grizzly), способными поражать цели на высотах от 15 метров до 25 километров и на дальности до 45 км. Его репутация общепризнанна и этот комплекс является лучшим в своем классе, так что можно не сомневаться, что свою лепту он внёс и в этот раз.

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