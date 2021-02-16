 

Немецкая прокуратура возбудила уголовное дело против Владимира Соловьева за прославление Адольфа Гитлера

16.02.2021, 18:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральная прокуратура Берлина возбудила против Владимира Соловьева уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Поводом для уголовного преследования стало высказывание телеведущего о положительных качества Адольфа Гитлера в эфире телеканала Россия 1.

В своей ежедневной передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий позволил себе дать комплиментарную оценку военному таланту и бесстрашию немецкого диктатора. Слова Соловьева о том, что «Гитлер был очень смелым человеком и воевал доблестно» в Германии расценили как попытку обеления нацистского преступника и его режима. Прокуратура Берлина также усмотрела в высказывании Соловьева прямую отсылку к цитате Гитлера из книги «Майн Кампф»*, в которой Гитлер утверждал о своем арийском превосходстве и врожденной гениальности.

«Возможно, в России восхваление Адольфа Гитлера является обычным делом, но мы в Германии относимся к таким высказываниям очень серьезно. Своим поступком хер Соловьев оскорбил десятки тысяч ветеранов во всем мире, которые сражались против гитлеровской Германии. Мы не оставим подобные слова без внимания и будем преследовать каждого сторонника нацистской идеологии по всей строгости закона», — заявил официальный представитель прокуратуры Ганс Шмайсер.

В данный момент телеведущий объявлен в розыск на территории Евросоюза, по всем отделениям полиции разослана его ориентировка. У дома Владимира Соловьева на озере Комо дежурит наряд итальянской полиции, чтобы при первом же появлении телеведущего доставить его на допрос в Берлин.

* — включена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению на территории Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Сильно похудевшая Алина Загитова вызвала обеспокоенность поклонников

25.11 / Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза

28.08 / Ученые нашли в космосе редкие экзотические объекты

27.06 / Мнение: Заготовка “русских” царей в Берлине

07.02 / Пушков: В США происходит тоталитарная революция

09.01 / Мнение: Почему план не работает, Путин в углу и где кончается средний бизнес

12.08 / До 35 дней могут продлить отпуска многодетным россиянам

02.12 / Ученые: Омоложение нейронов глаза вернуло зрение грызунам

29.06 / Ученые описали случаи добровольного употребления некачественной пищи

20.08 / Чубайс предложил отказаться от денежных пожертвований детским домам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска