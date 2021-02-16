Немецкая прокуратура возбудила уголовное дело против Владимира Соловьева за прославление Адольфа Гитлера

16.02.2021, 18:31, Разное

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Генеральная прокуратура Берлина возбудила против Владимира Соловьева уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Поводом для уголовного преследования стало высказывание телеведущего о положительных качества Адольфа Гитлера в эфире телеканала Россия 1.

В своей ежедневной передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий позволил себе дать комплиментарную оценку военному таланту и бесстрашию немецкого диктатора. Слова Соловьева о том, что «Гитлер был очень смелым человеком и воевал доблестно» в Германии расценили как попытку обеления нацистского преступника и его режима. Прокуратура Берлина также усмотрела в высказывании Соловьева прямую отсылку к цитате Гитлера из книги «Майн Кампф»*, в которой Гитлер утверждал о своем арийском превосходстве и врожденной гениальности.

«Возможно, в России восхваление Адольфа Гитлера является обычным делом, но мы в Германии относимся к таким высказываниям очень серьезно. Своим поступком хер Соловьев оскорбил десятки тысяч ветеранов во всем мире, которые сражались против гитлеровской Германии. Мы не оставим подобные слова без внимания и будем преследовать каждого сторонника нацистской идеологии по всей строгости закона», — заявил официальный представитель прокуратуры Ганс Шмайсер.

В данный момент телеведущий объявлен в розыск на территории Евросоюза, по всем отделениям полиции разослана его ориентировка. У дома Владимира Соловьева на озере Комо дежурит наряд итальянской полиции, чтобы при первом же появлении телеведущего доставить его на допрос в Берлин.

* — включена в список экстремистских материалов и запрещена к распространению на территории Российской Федерации.

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