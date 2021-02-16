Представлен игровой Realme GT: Суперфлагман со Snapdragon 888, 160 Гц и 125-ваттной зарядкой

16.02.2021, 18:16, Разное

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Новый суперфлагман в категории игровых смартфонов представила компания Realme. GT получил процессор Snapdragon 888, 160 Гц и 125-ваттную зарядку.

Новый суперфлагман Realme GT отличают самые актуальные характеристики для рынка «умных телефонов». Аппарат, входящий в сегмент игровых девайсов, работает на последнем поколении однокристальных систем Snapdragon 888 от Qualcomm. Дополняет мощный и производительный чипсет 12-гигабайтный модуль оперативной памяти формата LPDDR5.

Высочайшее качество новинки отображено и в 6,8-дюймовом плоском дисплее с разрешением 3200 на 1400 точек. Частота обновления изображений на нем составляет 160 Герц. Долгую работу без необходимости подзарядки устройства обеспечивает аккумулятор на 5 тысяч мА•ч. Кроме того, вместе с Realme GT производитель предлагает 125-ваттную проводную зарядку.

Главный датчик основной камеры имеет разрешение 64 миллиона пикселей, вместе с ним в девайсе также пара 13-мегапиксельных объективов. Все остальные параметры грядущей новинки-суперфлагмана будут известны позже, как и ее ценник, а также дата выхода Realme GT в открытые продажи.

Источник: news.mydrivers.com