Австралия отрабатывает спущенную повестку: в стране ищут агентов Кремля

16.02.2021, 18:16, Разное

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Австралийское агентство новостей ABC News опубликовало обширную статью «Путинские патриоты» с целью напугать австралийцев присутствием пророссийских сил на Зеленом континенте.

Статья начинается так: «Владимир Путин хочет вернуть РФ былую славу и рассчитывает на поддержку россиян по всему миру, где бы они ни жили». Аналитики издания ссылаются на расследование «Четырех углов», согласно которому действующие в Австралии пророссийские движения являются националистическими группировками. В связи с этим журналисты ABC News призывают австралийцев обратить на них особое внимание.

Например, на клуб «Ночные волки», который принято считать любимым мотоклубом Владимира Путина. Журналисты пишут, что австралийское подразделение клуба появилось в 2015 году и сегодня насчитывает до 50 членов. Как утверждают расследователи, «Волки» есть в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории и Западной Австралии.

Следующее общество, на которое пало пристальное внимание австралийских журналистов, это «Двуглавый орел». ABC News пишет, что эта группа прикрывается изучением истории, а на самом деле занимается шпионажем.

Тезис подкрепляется словами бывшего аналитика австралийской разведки Кайла Уилсона, который призывает рассматривать «Двуглавый орел» в контексте «гибридной» войны или войны «нового поколения», когда дезинформация используется как оружие.

«Нынешнее руководство РФ не скрывает, что находится в состоянии войны с, как оно выражается, Западом», — информирует Уилсон. При этом он утверждает, что Кремль ведет такую информационную войну, чтобы австралийское правительство поменяло свою антироссийскую риторику на дружественную.

На выпад против россиян, живущих на Зеленом континенте, отреагировал российский политолог Иван Аркатов.

По мнению эксперта, Австралия отрабатывает спущенную повестку, поскольку входит в разведывательный альянс Пяти глаз. Но при этом путает российских байкеров и историков с более серьезным противником вроде «ЧВК Вагнера».

Аркатов считает, что, несмотря на «общую умилительность», за австралийской медийной риторикой слышится тревожный звоночек. «Странно же, что нас обвиняют в том, что мы хотим воспринимать Австралию как дружественную страну, наверное, это противоречит каким-то их планам. Не хотелось бы, чтобы наших соотечественников вдруг зачислили в террористы», — заключил политолог.