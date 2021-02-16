Роза Сябитова: «Замужество не способно решить проблемы женщин»

16.02.2021, 18:16, Разное

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Известная телесваха Роза Сябитова опубликовала в микроблоге Instagram новый пост, в котором порассуждала на тему замужества. По мнению ведущей «Давай поженимся!», брак не способен решить все проблемы женщин.

Роза Сябитова подчеркнула, что официальные отношения похожи на «американские горки» с резкими движениями вниз и вверх. Поэтому телесваха убеждена, что одной любви, чтобы справиться с этим, недостаточно. Она призвала потенциальных невест «перестать ждать богатых принцев», чтобы они решили их проблемы. По ее мнению, следует уже сейчас начинать готовить себя к браку. Во-первых, знаменитость советует «научиться жить по средствам и копить деньги». Например, можно каждый год не менять гаджет на более модный и тщательно подходить к выбору гардероба.

Ведущая «Давай поженимся!» отметила, что потенциальный муж может потерять оплачиваемую работу и тогда придется «включаться». Также Роза Сябитова призвала матерей научить своих дочерей вести бюджет и уважительно относиться к денежным средствам.