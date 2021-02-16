ОПЗЖ отрицает связь Медведчука и компании, которая эксплуатирует нефтепровод, выведенный из госсобственности

16.02.2021, 18:10, Новости дня

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“Оппозиционная платформа – За жизнь” заявляет, что информация о связи между компанией “Прикарпатзахідтранс”, которая эксплуатирует части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”, с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком – ложная.

“Ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа”, – говорится в релизе, опубликованном на сайте политсилы 11 февраля.

В подтверждение пресс-служба партии приводит решение Верховного Суда от 1 июля 2020 года, которым была отклонена кассационная жалоба канала “Прямий”.

В ОПЗЖ заявляют, что телеканал оспаривал решение Печерского райсуда Киева по иску Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации, который тот подал из-за высказываний в эфире программы “Закрита зона” от 28 октября 2018 года.

“И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ”, – пресс-служба приводит цитату, которую суд признал недостоверной и обязал опровергнуть.

“Прикарпатзахідтранс” эксплуатирует часть нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление” протяженностью около 1100 км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, писало агентство LIGA.net.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании “Прикарпатзахідтранс” белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

11 февраля украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

О связи “Прикарпатзахідтранс” с кумом президента РФ Владимира Путина Медведчуком писали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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