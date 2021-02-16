 

В Коломне из колена ребенка достали кусок металла

16.02.2021, 17:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Коломенской больнице из колена девятилетнего мальчика врачи достали металлический фрагмент размером 0,5 на 0,3 сантиметра, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Сообщается, что из-за него рана на ноге ребенка долгое время не могла зажить. Сам он рассказал, что пострадал при катании на горке еще пять дней назад. Своевременное вмешательство врачей помогло избежать страшных последствий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Харламов громко закричал после встречи с Гузеевой в Останкино

06.11 / Ученые разработали метод безошибочного определения подлинности вина

16.07 / Мнение: Есть ли смысл в митингах?

17.10 / Китайская буровая открыла для «Газпрома» еще одну крупную залежь в Карском море

22.10 / Мнение: Чем может обернуться призыв Папы Римского?

09.11 / Скандалы: Дело замминистра стало семейным

04.02 / Юрий Стоянов рассказал, сколько требовалось денег для съемок одного выпуска «Городка»

10.09 / Куда бежать с синдромом беспокойных ног?

20.01 / Российская делегация «гордо отказалась» участвовать в заседании комитета ПАСЕ по отравлению Навального

19.09 / Британский онколог рассказал о лучших продуктах для профилактики рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска