В Коломне из колена ребенка достали кусок металла
16.02.2021, 17:54,
Разное
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В Коломенской больнице из колена девятилетнего мальчика врачи достали металлический фрагмент размером 0,5 на 0,3 сантиметра, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Сообщается, что из-за него рана на ноге ребенка долгое время не могла зажить. Сам он рассказал, что пострадал при катании на горке еще пять дней назад. Своевременное вмешательство врачей помогло избежать страшных последствий.
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