 

В Новосибирске у ворот вуза зарезали студента

16.02.2021, 17:54, Разное
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У ворот напротив корпуса Новосибирского государственного технического университета на проспекте Карла Маркса магистрант кафедры психологии и педагогики этого вуза воткнул нож в грудь 18-летнего студента, передает Life.ru. От полученных ран молодой человек скончался в карете скорой помощи.

Нападавший опубликовал на своей странице в социальной сети манифест, в котором объяснил свой поступок. Одной из причин стало то, что погибший отбил у него девушку. Впрочем, сам он подчеркивает, что это не главное. Судя по всему, молодые люди не сошлись в определении понятия честь.

Подозреваемого задержала полиция. Теперь излагать свои доводы ему придется перед следователями, а затем – перед судом.



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