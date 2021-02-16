Наехавшего на мать с коляской водителя обвинили в покушении на убийство

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16.02.2021, 17:38, Новости дня
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Следователи возбудили уголовное дело после умышленного наезда на женщину с ребенком в коляске в Новосибирске, информирует Следственный комитет России.

«15 февраля около 17 часов во дворе дома 20 по улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска 48-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, после ссоры с 36-летней жительницей дома совершил на нее и годовалого ребенка наезд транспортным средством», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщине и ребенку стали помогать прохожие, они пресекли действия подозреваемого и спасли от гибели потерпевших. Мать ребенка упала на проезжую часть вместе с коляской, после происшествия ее доставили в больницу, где диагностировали перелом ноги, указывается в сообщении.

«В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено, он задержан, с его участием выполняется запланированный комплекс следственных и процессуальных действий», – пояснили в СК.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее была опубликована видеозапись инцидента, произошедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения. В ролике запечатлено, как из подъезда жилого дома вышла женщина с коляской. Она сделала водителю замечание о парковке в неположенном месте. Мужчина в ответ развернул автомобиль и наехал на мать с ребенком.



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