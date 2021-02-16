 

ЦБ подсчитал объемы вложений россиян в иностранные ценные бумаги

16.02.2021, 17:38, Новости дня
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В 2020 году российские граждане вложили в иностранные ценные бумаги 638 млрд рублей, сообщил Центробанк в своем «Обзоре рисков финансовых рынков».

«Приток средств физических лиц в акции и облигации компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 год составил 415 и 223 млрд рублей соответственно, что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках», – цитирует материал РИА «Новости».

Несмотря на то, что вложения в иностранные бумаги растут, вложения в ценные бумаги российских эмитентов все еще составляют основную долю вложений россиян – 85% на 1 января 2021 года.

Ранее ЦБ сообщал, что в среднем в РФ заемщики имеют задолженность более чем по одному кредиту. Также Банк РФ отмечал, что россияне вложили 600 в «мутные» инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием. Половина из этих вложений была сделана в 2020 году.



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