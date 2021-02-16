 

Ляйсан Утяшева в новом образе, Павел Воля, Наталья Османн и другие гости вечера часового бренда

16.02.2021, 17:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В понедельник в Москве состоялся праздничный коктейль OMEGA, который стал завершающим аккордом всеобщего празднования Дня святого Валентина. Он прошел в стенах эксклюзивного часового бутика на Кузнецком мосту. Гостями вечера стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Максим Матвеев, Полина Аскери, Инна Маликова, Юлианна Караулова, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Инга Берман, Василий Церетели, Инна Маликова и многие другие. Среди гостей были и молодые родители Наталья и Мурад Османн: в конце декабря у создателей фотопроекта #followmeto родился сын. Для Натальи этот выход стал дебютным после родов.

Все также обратили внимание на 35-летнюю спортсменку и телеведущую Ляйсан Утяшеву. Она появилась на мероприятии в кардинально новом образе: изменилась не только длина, но и цвет волос. Теперь девушка носит светлую рваную стрижку с челкой. Вместе с супругом Павлом Волей они долго позировали перед фотографами, демонстрируя не только новую стрижку Ляйсан, но и ее романтичное мини-платье с вырезом в виде сердца на спине.

Наталья и Мурад ОсманнЮлианна КарауловаЛяйсан Утяшева и Павел ВоляМаксим МатвеевАнна Цуканова-КоттПолина АскериЯн ГэАртем КоролевИнна МаликоваЯн Гэ и Анна Цуканова-Котт



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Ученые выявили неожиданную особенность отношения к “черному” юмору умных людей

11.09 / Мнение: 18.09 и 21.09 у меня два дня Рождения подряд

18.01 / Племянница хочет выселить из квартиры мать скончавшегося актера «Глухаря» Числова

11.08 / В Совфеде призвали запретить российским разработчикам участвовать в open-source проектах

31.08 / “Три поколения моделей”: Мать Виктории Лопыревой на фото затмила красотой свою дочь

08.09 / Ученые нашли способ замедлить старение путем перепрограммирования клеток

29.09 / Рита Дакота удивила фанатов откровенными фото

29.08 / Вологодский памятник букве «О» оказался скульптурой вагины, украденной с Нью-Йоркского фем-фестиваля

11.12 / Десять истопников — рубль

06.11 / В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска