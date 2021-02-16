Ляйсан Утяшева в новом образе, Павел Воля, Наталья Османн и другие гости вечера часового бренда

16.02.2021, 17:32, Разное

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В понедельник в Москве состоялся праздничный коктейль OMEGA, который стал завершающим аккордом всеобщего празднования Дня святого Валентина. Он прошел в стенах эксклюзивного часового бутика на Кузнецком мосту. Гостями вечера стали Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Максим Матвеев, Полина Аскери, Инна Маликова, Юлианна Караулова, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Инга Берман, Василий Церетели, Инна Маликова и многие другие. Среди гостей были и молодые родители Наталья и Мурад Османн: в конце декабря у создателей фотопроекта #followmeto родился сын. Для Натальи этот выход стал дебютным после родов.

Все также обратили внимание на 35-летнюю спортсменку и телеведущую Ляйсан Утяшеву. Она появилась на мероприятии в кардинально новом образе: изменилась не только длина, но и цвет волос. Теперь девушка носит светлую рваную стрижку с челкой. Вместе с супругом Павлом Волей они долго позировали перед фотографами, демонстрируя не только новую стрижку Ляйсан, но и ее романтичное мини-платье с вырезом в виде сердца на спине.

Наталья и Мурад Османн Юлианна Караулова Ляйсан Утяшева и Павел Воля Максим Матвеев Анна Цуканова-Котт Полина Аскери Ян Гэ Артем Королев Инна Маликова Ян Гэ и Анна Цуканова-Котт