 

Ученые: Антитела к COVID-19 сохраняются минимум девять месяцев

16.02.2021, 17:22, Разное
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Ученые из Каролинского института и клиники Дандерюд в процессе проведения исследования установили, что антитела к COVID-19 и клеточный иммунитет сохраняются минимум девять месяцев. В течение этого периода вероятность повторного заражения и инфицирования других людей очень низкая.
В эксперименте принимали участие 370 человек, которые являлись сотрудниками учреждений здравоохранения. Все они пребывали в тесном контакте с зараженными людьми. После того, как они переболели сами, у 96% медиков антитела к коронавирусу наблюдались последующие девять месяцев. При этом, выработка клеточного иммунитета произошла у 2/3 испытуемых. Рецидив вируса у людей с антителами зафиксировали только у 1%.

По словам научного сотрудника клиники Шарлотт Толин, к косвенным показателям иммунитета человека как раз можно отнести клеточный иммунитет и антитела. Прямое доказательство – это проведение ПЦР-скрининга. При проведении скринингового исследования также были обнаружены медики, у которых не было антител к COVID-19. Среди этой группы носителями вируса оказались 20% сотрудников, у которых не было никаких симптомов инфекции. Шарлотт Толин подчеркнула, что у тех врачей, у которых появился иммунитет к коронавирусу, при повторном заболевании может не наблюдаться никакая симптоматика.

Источник: tvzvezda.ru



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