В США ученые обнаружили 7 новых вариантов COVID-19 из разных стран

16.02.2021, 17:22, Разное

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Ученые рассказали о том, что в США были обнаружены как минимум 7 новых вариантов COVID-19, привезенные из разных стран. При этом, мутация зафиксирована в той же генетической букве.

По словам вирусолога Джереми Камил, который представляет Центр меднаук Университета Луизианы, исследователям пока неизвестно, более заразные новые штаммы или нет. Ученые обеспокоены сложившейся ситуацией и делают все для того, чтобы детальнее изучить вопрос. Вирусолог рассказал, что он провел секвенирование образцов коронавирусной инфекции, после чего заметил, что мутации в новых вариантах COVID-19 наблюдаются в одной и той же аминокислоте. Ученые боятся, что выявленные штаммы приведут к облегченному проникновению инфекции в организм человека.

Исследователи также установили, что у вирусов принадлежность к одной линии. После того, как исследователи ввели геном в онлайн-базу данных, оказалось, что в Нью-Мексико уже зафиксировали вариант с такой же мутацией.

Источник: glas.ru