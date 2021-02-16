 

Квартира певицы Валерии за 770 миллионов рублей удивила россиян

16.02.2021, 17:22, Разное
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Россиян удивила московская квартира популярной певицы Валерии стоимостью 770 миллионов рублей. Знаменитость пыталась продать данный объект недвижимости в центре столицы, поскольку хотела переехать за город, но покупателей не нашлись.
Валерия и Иосиф Пригожин проживают в роскошной семикомнатной квартире площадью почти в 300 квадратных метров. В ней имеются библиотека, четыре санузла и кабинет. Одна из стен в гостиной украшена дорогостоящим панно с городской панорамой. Если нажать на его створку, то можно сразу же попасть на кухню. Интерьер офомлен преимущественно в ярких цветах.

Гордостью квартиры является кабинет продюсера Иосифа Пригожина. Там стоит стол с обивкой из натуральной кожи угря, оцененный экспертами в миллион рублей. Коридоры отделаны массивом из беленого дуба, а ванная – мрамором.

Иосиф Пригожин ранее заявлял журналистам, что хочет жить в загородном доме. Однако сейчас это желание не является актуальным, пара сняла недвижимость с продажи.

Источник: www.kp.ru



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