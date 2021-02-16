ГБР объявило подозрение “подстрекателю” из ГСЧС, из-за которого пожар с погибшими тушили только “на бумаге”

16.02.2021, 17:16, Новости дня

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Объявлено подозрение должностному лицу, которое причастно к подделке актов тушения пожаров в Луганской области, в ходе которых погибли люди. Об этом 16 февраля проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

“В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области следователи …установили должностное лицо – подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров. …Сообщено о подозрении в служебном подлоге, то есть внесении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

Речь идет об унесших три жизни пожарах, вспыхнувших в июле 2020 года на территории садоводческого общества №5 “Озеро Волчье” в Новоайдарском районе. По данным следствия, силы и средства пожарных к месту пожара не выезжали. Для искажения статистических показателей работники региональных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) через некоторое время после пожара составили акты о пожаре.

“Следствием установлено, что в июле 2020 года, с целью сокрытия факта отсутствия пожарной техники ГСЧС на тушении пожара в указанном садоводческом обществе, устные поручения инспекторам о внесении в официальные документы искаженной информации предоставлял 30-летний начальник отдела профилактической работы, расследования пожаров и активных и пассивных средств безопасности центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС Луганской области”, – объяснили в Госбюро расследований.

9 февраля 2021 года в ГБР сообщили о вручении подозрений в служебном подлоге трем должностным лицам ГСЧС, причастным к искажению данных о тушении пожара.

Пожары в Луганской области начались 6 июля 2020 года. В облгосадминистрации их признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Тогда погибло пять человек. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только 13 июля.

Одной из главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в ГБР назвали системное хищения топлива, предназначенного для автомобилей ГСЧС.

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