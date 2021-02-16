 

В Мьянме военные открыли огонь по протестующим, в крупнейшие города ввели бронетехнику

16.02.2021, 17:16, Новости дня
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В Мьянме силы внутренней безопасности открыли огонь по протестующим, которые выступали против военного переворота в стране. Об этом 14 февраля писало издание Aljazeera.

В частности огонь открыли для разгона протестующих у одного завода в Мьичине, столице штата Качин. Однако пока неясно, использовали ли против митингующих резиновые пули или вели боевой огонь. Видео инцидента опубликовала в своем Twitter местная жительница.

Current situation in Myitt Kyi Nar (northern Myanmar)
Military shoot citizens with real gun, not rubber bullet.#SaveMyammar #myanmarmilitarycoup pic.twitter.com/1HASuXvqOs

— Khin Pyae Sone Kyaw (@KhinPyaeSoneKy5) February 14, 2021

Позже вечером в крупнейших городах страны – Янгон, Мьичин и Ситтве – появилась спецтехника. В частности, более дюжины полицейских грузовиков с четырьмя водометами были переброшены в Янгон. Видео с бронетехникой опубликовал в своем Twitter репортер Reuters в Мьянме Ва Лон.

Armored vehicles and army trucks rolled around might night in Yangon after recent military coup, while people organized self-defense group protecting own security. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/KlIDIap79Y

— Wa Lone (@walone4) February 14, 2021

Как отмечает Aljazeera, помимо массовых протестов по всей Мьянме, которые продолжаются вторую неделю, военные правители страны столкнулись с забастовкой гражданских рабочих. В частности в некоторых регионах перестали ходить поезда из-за забастовок работников железной дороги.

Кроме того, в Янгоне жители начали формировать бригады по наблюдению за районами для предотвращения арестов жителей, присоединившихся к протестам.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране. 

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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