 

“Под него водочка вот так идет!” Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов

16.02.2021, 17:16, Новости дня
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Российский музыкант, лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич вместе с российской актрисой китайского происхождения Ян Гэ в эфире его авторской передачи “Смак Андрея Макаревича”, которая 14 февраля размещена на YouTube-канале артиста, показал, как приготовить салат из битых огурцов. 

“Под него водочка вот так идет просто”, – анонсировал блюдо певец.

По словам Гэ, для приготовления салата огурцы сперва нужно побить тыльной стороной ножа-топорика.

“Бить нужно со всей силой и ненавистью, энергично и сексуально, а оставшиеся кусочки порезать”, – объяснила актриса.

Измельченные огурцы нужно переложить в салатницу, после чего почистить несколько зубчиков чеснока, раздробить их тыльной стороной ножа-топорика и добавить к огурцам. 

После этого на сковородке нужно разогреть немного арахисового или подсолнечного масла и ошпарить им чеснок. 

“Это секрет, позволяющий выделяться аромату чеснока и полезным веществам. Дальше добавляем столовую ложку соевого соуса, чуть-чуть сахара и перемешиваем”, – объяснила Гэ.

Перед подачей на стол китайская актриса рекомендует посыпать салат кунжутом.

ВИДЕОВидео: Смак Андрея Макаревича / YouTube

Макаревич родился в 1953 году в Москве. В 1968 году с одноклассниками организовал ансамбль The Kids. Спустя год появилась группа Time Machines, которая исполняла кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones. В 1974 году Time Mashines была переименована в “Машину времени”. За полстолетия коллектив выпустил около 30 альбомов. Макаревич является основным автором текстов, а также композитором и исполнителем значительной части песен коллектива.

В 2019 году Макаревич женился четвертый раз – его супругой стала израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, которая младше музыканта на 30 лет. От предыдущих отношений у музыканта есть трое детей: две дочери и сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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