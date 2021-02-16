 

Степанов на совещании с Зеленским не смог назвать дату поставки вакцины от коронавируса в Украину

16.02.2021, 17:16, Новости дня
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 16 февраля на совещании у президента Владимира Зеленского не смог назвать конкретную дату поставок вакцин от коронавирусной инфекции в Украину. Это следует из сообщения Офиса президента. 

В релизе сказано, что Зеленский спросил, когда Украина получит первые вакцины и когда начнется вакцинация. 

“Глава Минздрава сообщил, что его ведомство проводит активные переговоры с разными странами и поставщиками и предполагает, что доставка вакцины состоится в ближайшее время”, – отметили в ОПУ. 

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, на сегодняшнем онлайн-брифинге Степанов сказал, что медицинская инфраструктура полностью готова к старту кампании по вакцинации. 

“Сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать; сформированы пофамильные списки людей, которые будут вакцинированы на первом этапе. Мы ожидаем поставку вакцины в Украину и как только она придет, сразу начнем вакцинацию. У нас была уверенность, что вакцина [которую закупило правительство] должна быть до 15 февраля. […] Согласно заключенным договорам, 1 млн доз мы ожидаем в феврале, еще 1 млн доз – в марте. [У поставщиков] возникли определенные проблемы логистического характера, я думаю, что они будут решены буквально за несколько дней. […] Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы сделаем первую прививку от коронавирусной болезни”, – рассказал Степанов. 

Поставки вакцины от Pfizer по программе COVAX задерживаются из-за бюрократических трудностей, отметил он. Министр подчеркнул, что задержка поставок в обеих случаях не зависят от Украины. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля. 

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании от Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Как отметило “РБК-Украина” со ссылкой на главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, с 1 марта желающие сделать прививку от коронавируса смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале или через горячую линию по телефону 0-800-60-20-19.

По данным агентства Bloomberg на 16 февраля, в мире сделали более 176 млн прививок от коронавируса, вакцинация началась в 78 странах.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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