Стариков: «Юлия Навальная прибыла в Германию, чтобы оспорить результаты Нюрнбергского трибунала»

16.02.2021, 17:11, Разное

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Писатель и публицист Николай Стариков рассказал о подробностях визиты Юлии Навальной в Германию. По его словам, жены российского оппозиционера собирается поиском юристов для подготовки документов для пересмотра результатов Нюрнбергского процесса.

«Вот мы и увидели, почему Юлия Навальная не светит фонариком в берлинское небо. Судьба мужа её не интересует. Ей Запад отвёл конкретную задачу – дезавуировать нашу победу в Великой Отечественной войне. Как рассказал мне мой друг доктор Сосновский, сейчас она ездит по Берлину и ищет адвокатов для пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. Для чего это делается? Чтобы сказать, что Советский Союз и Сталин преступники, а вместе с ними и Россия, а так она женщина молодая, и мужика нового найдёт без проблем, если кураторы позволят», – написал Стариков в своём телеграм-канале.

Публицист предупреждает, что России следует сыграть на опережение. Для этого, по его мнению, необходимо срочно созвать научную конференцию и провести её в Ялте.

«Англичане и американцы только и ждут, чтобы русские сами переписали итоги Великой Отечественной Войны. На мой взгляд, Россия должна работать на опережение. Я давно предлагаю Владимиру Путину собрать вторую конференцию в Ялте, хотя бы для того, чтобы осудить США за взрывы в Хиросиме и Нагасаки», – заявил Стариков.

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