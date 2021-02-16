 

Предупредить заражение COVID-19 в барах практически невозможно, подтвердило исследование

16.02.2021, 16:58, Разное
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Алкоголь и сложности контроля инфекции

Во всем мире в ответ на пандемию COVID-19 правительства начали вводить меры для профилактики распространения инфекции в общественных местах. Локдауны часто включали закрытие всех заведений, в которых употребляют алкоголь. Однако экономические соображения вынуждали власти снова открывать бары, кафе, пабы и рестораны.

Во время повторного открытия бары обязаны были изменить режим работы, чтобы снизить риск заражения коронавирусом посетителей и работников. Однако в заведениях, в которых подают алкоголь потенциально сложнее соблюдать меры предосторожности, чем, например, в магазинах. Их посетители могут менее охотно следовать рекомендациям социального дистанцирования. Алкоголь снижает способность определять расстояние и растормаживает людей. Он влияет на восприятие звука, что вынуждает людей приближаться друг к другу при разговоре, а также обладает мочегонным эффектом. Последнее может способствовать увеличению количества посетителей в туалетах баров.

Есть и другие факторы, которые усложняют профилактику COVID-19 в барах: затрудненное проветривание, небольшие помещения и другие.

Могут ли бары работать по-новому во время пандемии?

В новом исследовании ученые впервые оценили, как в реальной жизни работают меры профилактики коронавирусной инфекции в барах.

Во время локдауна в Шотландии, до повторного открытия баров, ученые провели ряд интервью с их владельцами. Опрошенные выразили готовность следовать правительственным рекомендациям по профилактике. В то же время они отметили, что это будет сопряжено с финансовой нагрузкой, а также может произвести плохое впечатление на посетителей, которые могут плохо или слабо реагировать на новые меры.

Тайные исследователи в баре

Под видом посетителей ученые провели инспекцию ряда питейных заведений после их открытия. Меры профилактики (отметки для расположения посетителей, антисептики и другие) действительно были введены практически во всех из них, однако использовались далеко не всегда. В ряде баров персонал неправильно использовал средства маски или снимал их при общении. Некоторые из них были переполнены, столы могли стоять ближе, чем на расстоянии в один метр. Периодически нарушались требования по передвижению посетителей. Менее половины заведений отреагировали на требование обслуживания только за столами: за барной стойкой продолжалось хаотическое движение людей. Контроль количества людей, одномоментно посещающих туалет, проводился в меньшей части баров.

Низкий уровень контроля

Множество отдельных эпизодов, которые сопровождались высоким риском передачи инфекции, было зафиксировано во всех барах. К ним ученые относили пение, крики, перемешивание посетителей из-за разных столов, передвижение по бару без дистанцирования, совместное фотографирование, объятия. Во многих из этих действий принимал участие персонал заведений. Авторы исследования отмечают, что массовость таких нарушений мер профилактики утверждает о высоком риске заражения. Лишь один раз ученые обнаружили, что работники бара настойчиво просили клиентов не петь и не кричать. Однако чаще персонал не реагировал на нарушения, отсутствие реакции на просьбы игнорировалось.

Ученые указывают, что правительственные рекомендации не дают советов, как конкретно работники баров могут поддерживать соблюдение мер профилактики COVID-19 посетителями.

Есть ли возможность контроля?

«В первую очередь, наши данные показывают неопределенность в отношении того, насколько полноценно и эффективно новые правила могут соблюдаться в местах, где социальное взаимодействие между незнакомыми людьми считается нормой, и постоянно употребляется алкоголь», – сказала профессор Ньев Фитцжеральд (Niamh Fitzgerald) из Стерлингского университета, соавтор исследования.

Фитцжеральд указывает, что в питейных заведениях, несмотря на усилия персонала и указания от правительства, сохраняется высокий риск заражения коронавирусом. Она предполагает, что для контроля инфекции для начала можно попробовать использовать санкции по отношению к барам и помощь им же в налаживании безопасной работы. Возможно, риск может стать ниже, если в барах будут более четко заявлять о том, какое поведение ожидается от посетителей, будет популяризироваться самоконтроль. Однако могут потребоваться массовые закрытия баров или запрет на продажу алкоголя после определенного времени.



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