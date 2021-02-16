Адвокат рассказал о пользе введения в УК понятия «уголовный проступок»

16.02.2021, 16:44, Новости дня

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Благодаря введению категории «уголовный проступок» немалая часть граждан, совершившие преступление впервые, сможет избежать судимости, сказал газете ВЗГЛЯД советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Нвер Гаспарян.

Председатель профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас положительно оценил инициативу Верховного суда ввести термин «уголовный проступок». Он уверен, что введение этого понятия приведет к упрощению рассмотрения преступлений по ряду составов Уголовного кодекса.

«Введение уголовного проступка – это попытка заимствования из англо-саксонского права понятия мелкого уголовного преступления (мисдиминор). В этом есть очевидный плюс: немалая часть граждан привлекаемых по преступлениям небольшой и средней тяжести сможет избежать судимости, а сама процедура уголовного судопроизводства по таким делам упростится. И это вполне применимо в России», – говорит Гаспарян.

Адвокат рассказывает, что категория «уголовный проступок» была закреплена еще в Своде законов Российской Империи (1832 г.) и успешно просуществовала до прихода к власти большевиков в 1917 году.

«Из возможных недостатков можно предположить, что сотрудники правоохранительных органов станут убеждать признавать вину, обещая отсутствие судимости. Среди таких лиц могут оказаться те, кто никаких преступлений не совершали», – заключил собеседник.

В понедельник Верховный суд внес в Госдуму законопроект, вводящий в законодательство термин «уголовный проступок». Данная категория будет нацелена на преступления небольшой и средней тяжести, совершенные впервые, а само наказание не повлечет судимости и связанных с ней правовых последствий. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина заверила, что нововведение позволит гуманизировать уголовно-наказуемое деяние.