Дептранс пригрозил судом парализовавшему движение трамваев в Москве водителю

16.02.2021, 16:44, Новости дня

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Мужчина, объезжавший пробку по рельсам на юге Москвы, застрял там и создал 1,5-часовой простой трамваев, он может получить судебный иск, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Сегодня на Варшавском шоссе, 11 водитель встал на трамвайные пути и задержал движение транспорта больше чем на 1,5 часа. Сейчас мы обсуждаем вопрос подачи к водителю судебного иска. Он помешал движению сразу нескольких трамвайных маршрутов – № 3, 16, 47, 49», – написал департамент в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что таким образом мужчина хотел объехать пробку на Варшавском шоссе. Его экстренно вытащил экипаж Дорожного патруля. Движение трамваев восстановлено, водителя ожидает разбирательство.

Ранее сообщалось, что лопнувший рельс на станции «Смоленская» московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от «Курской» до «Киевской».