Заявки на президентские гранты для НКО подали 83 региона

16.02.2021, 16:44, Новости дня

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Фонд президентских грантов завершил прием заявок на софинансирование оказания поддержки на конкурсной основе некоммерческим организациям в регионах России. Принять участие в новой грантовой программе изъявили желание 83 из 85 субъектах страны.

Заявки на получение грантов отправили все регионы России, за исключением Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. В общей сложности субъекты претендуют на софинансирование в размере 2,3 млрд рублей, сообщается на сайте фонда президентских грантов.

Главы регионов могли запросить у фонда средства в размере «один к одному», то есть, в такой же сумме, какую субъект планирует направить на конкурсную поддержку некоммерческих организаций в этом году (кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые могли запрашивать не более 50 % от такой суммы). Максимальный размер софинансирования на один регион составляет 150 млн рублей. Условия и порядок предоставления нового вида грантов президента РФ Владимира Путина были определены 14 января 2021 года на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко. Основное условие получения софинансирования – организация региональными властями поддержки некоммерческих организаций на основе лучших практик и рекомендаций Фонда президентских грантов.

В свою очередь фонд, помимо предоставления грантов, будет оказывать субъектам информационное, консультационное, методическое и организационное содействие. Решение о распределении средств между регионами будет принято на заседании Координационного комитета в ближайшее время. Документы для заключения договоров о предоставлении грантов уполномоченным органам или региональным операторам необходимо будет предоставить в фонд не позднее 30 апреля. 18–20 марта фонд организует для представителей регионов специальную конференцию по вопросам грантовой поддержки некоммерческих организаций.

Решение об учреждении нового вида президентских грантов Владимир Путин принял по итогам встречи с представителями общественности в Липецкой области 22 января 2020 года.