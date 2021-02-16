 

Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Рената Литвинова и другие на коктейле в Москве

16.02.2021, 16:38, Разное
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Накануне, 15 февраля, в Москве было, куда сходить знаменитостям. В отеле Four Seasons в самом центре города состоялась закрытая презентация нового интерактивного пространства Hennessy Extra Ordinary Lounge, посвященная 150-летию X.O. Мероприятие посетили Рената Литвинова, Виктория Исакова, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Уильям Ламберти и другие.

Гостям представили уникальный визуальный перфоманс, в котором нашли отражение многовековая история бренда, в том числе их знаменитые виноградники в долине реки Шаранта. На зеркальных стенах появлялись, исчезали и перетекали друг в друга фотореалистичные 3D-сюжеты, завораживающие публику. Представление сопровождала дегустация фирменного напитка. Каждая из семи его нот получила мультисенсорную интерпретацию в формате гастро-спектакля. В момент кульминации иммерсивного спектакля все пространство “покрылось” слоем льда, который постепенно начал трескаться от мягкого янтарного света.

Елизавета Боярская (украшения, TOUS)Максим МатвеевРената ЛитвиноваВиктория ИсаковаЕлизавета Боярская и Максим МатвеевУильям Ламберти и Алексей Алекминский



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