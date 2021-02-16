 

Уйма амбиций, мало возможностей – проблема с вакциной и «унижение» в Москве обнажили недостатки ЕС

16.02.2021, 16:30, Новости дня
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В последнее время ЕС столкнулся с чередой кризисов, которые поставили под вопрос адекватность работы его руководства, пишет старший продюсер CNN Люк Макги. Среди таких проблем журналист выделяет неэффективную стратегию по вакцинированию и визит в Россию главного дипломата блока Жозепа Борреля, которые многие на Западе сочли «унижением» Брюсселя.

«2021 год только начался, но уже успел вскрыть ограничения, присущие Европейскому союзу. Хотя ЕС не привыкать к кризисам, в последние несколько недель возникли проблемы, которые подчёркивают пропасть между грандиозными амбициями Брюсселя и его возможностями»,  пишет старший продюсер CNN Люк Макги.

По его словам, дела настолько плохи, что двух самых высокопоставленных чиновников блока призывают уйти в отставку. При этом серьёзные претензии предъявляются исполнительному органу ЕС, Европейской комиссии.

Самая насущная проблема  скандал с вакцинами против COVID-19. В начале пандемии Брюссель осознал, что спешка с вакцинами может привести к тому, что богатые государства-члены сделают огромные запасы лекарств, а бедным придётся полагаться на их благотворительность. Он вмешался и заключил сделки с производителями по более выгодной цене, чем могли договориться отдельные страны.

Большинство государств-членов были довольны этой ситуацией  до тех пор, пока Великобритания не начала прививать своих граждан быстрее ЕС. Еврокомиссия решила отреагировать на эту проблему угрозой создать пограничный контроль экспорта вакцин от COVID-19 в Ирландии, что может привести к возобновлению межрелигиозного насилия. Государства-члены пришли в ярость из-за того, что с ними не проконсультировались.

Член ирландского правительства Нил Ричмонд утверждает, что предложение исполнительного органа ЕС о пограничном контроле вызвало настоящий «взрыв» негодования. «Они признали, что эта идея была  неправильной, и отменили её. Но, боже мой,  как же это навредило авторитету комиссии!»  добавил он.

Действительно, президента комиссии Урсулу фон дер Ляйен вызвали в Европейский парламент, требуя объяснить свои действия и уйти в отставку. Она согласилась, что ЕС допустил ошибки при закупке вакцин, заявив, что они «опоздали с одобрением» и были настроены «слишком оптимистично относительно массового производства». Она также выразила глубокое сожаление, что вызвала тревогу о стабильности в Северной Ирландии.

Головной боли фон дер Ляйен добавил верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель. Он также столкнулся с призывами покинуть свой пост после «катастрофического визита» в Москву, где Брюссель «был унижен» на совместной конференции главы дипломатии блока с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Боррель явно не был подготовлен к тому, что Лавров умеет «мастерски использовать СМИ». Он воспользовался пресс-конференцией, чтобы назвать ЕС «ненадёжным партнёром», а верховный представитель дипломатии Брюсселя ничего не заявил ему в ответ.

«К встрече с российскими властями нужно готовиться. Лавров получил именно то, что хотел: раскритиковал ЕС, вызвал переполох в СМИ и оказал внутреннее давление на Борреля»,  считает бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

Кроме того, под большим вопросом оказалось утверждение комиссии, что она защищает демократию внутри блока. На прошлой неделе суд Будапешта оставил в силе решение Венгерского совета СМИ о прекращении вещания последней оставшейся независимой радиостанции страны, отмечает Макги.

По словам журналиста, комиссар ЕС по правам человека в ужасе написал в Twitter об «очередном нападении на демократию» со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана. Хотя, как отметили многие, на «метящих в автократы» твиты не действуют.

«Из слабости комиссии неизбежно вытекает слабость ЕС. Но почему комиссия, которая на бумаге является самым мощным институтом Европы, работает вкривь и вкось?»  риторически спрашивает Макги.

Теоретически комиссия  это бюрократический орган, который, как предполагается, несёт ответственность перед парламентом. Однако по мере её роста она превратилась в политическую организацию.

«Высокомерие власти парализует. Эта комиссия ведёт себя как правительство и работает с правительствами государств-членов, а парламент не в состоянии привлечь их к ответственности»,  говорит член Европарламента Софи ин ‘т Вельд. «Тот факт, что Боррелю и фон дер Ляйен сошли с рук эти ошибки, подрывает весь ЕС»,  добавляет она.

Слово «высокомерие» часто встречается в разговорах о Еврокомиссии. «Что касается вакцин, они позволили своей собственной риторике о возможных действиях выйти из-под контроля. Теперь во всём, что идёт не так, можно винить Брюссель, даже если внедрение (вакцин. — ИноТВ) осуществляется государствами-членами», — поясняет бывший сотрудник комиссии.

Действительно, в разных странах качество медицинских услуг заметно отличается, и некоторые вакцинируются быстрее, чем другие. Однако обвинять Брюссель  «популярное развлечение европейских правительств, когда что-то идёт не так». Тот факт, что комиссия сыграла такую активную роль в европейской программе вакцинации и традиционно чудовищно справляется с пиаром, делает фон дер Ляйен и её подчинённых уязвимыми для критики, подчёркивает Макги.

Во многих политических вопросах комиссия не имеет реальных полномочий и может действовать только в организационном качестве. По мнению экс-сотрудника, организации «важно не зацикливаться на громких заявлениях в таких областях, как внешняя политика или моральное лидерство», когда национальные интересы могут перечеркнуть все планы.

Руководство Еврокомиссии также критикуют за излишнюю близость к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, двум наиболее влиятельным лидерам Европы. «Она (фон дер Ляйен.  ИноТВ) получила одобрение на свою должность с перевесом всего лишь в девять голосов, полагаясь на евродепутатов Орбана. Как она может быть независимой, когда дело касается Франции, Германии или Венгрии?»  рассуждает голландский социал-демократ в Европарламенте Кати Пири.

Возможно, было бы ошибкой возлагать всю вину на фон дер Ляйен. Но то, что её комиссия действительно поддерживает тесные связи с Европейским советом, вызывает недовольство у тех, кто считает, что Брюссель должен действовать независимо в интересах ЕС.

То, как власть работает внутри Совета ЕС, часто вызывает недоумение у посторонних. В большинстве случаев решения в нём принимают богатые страны, обращает внимание автор статьи.

«Когда Греции потребовалась помощь, именно Германия настаивала на жёсткой экономии. Что касается внешней политики, то экономические приоритеты Германии и Франции перевешивают заботу о правах человека при заключении сделок с Китаем»,  отмечает политолог Даниэль Келемен.

Такое положение вещей очень сильно влияет на внешнюю политику Европы. «У вас есть 27 государств-членов, которые действуют в своих национальных интересах. У вас есть дипломаты, которые проводят брифинги для журналистов по каждому вашему заявлению. И вам необходимо координировать внешнюю политику, которой на самом деле не существует»,  комментирует работу ЕС Стубб.

Пири соглашается: большая часть нашей внешней политики ЕС  это реакция на «что-то плохое». При этом она, в первую очередь, винит в этой ситуации Берлин и Париж. «В случае с Россией, Турцией и Китаем мы делаем заявления, когда имеют место нарушения прав человека, но подчёркиваем необходимость экономического сотрудничества. Это не изменится, пока крупнейшие государства-члены ставят свою экономику выше морального императива», — говорит она.

Ещё одна странная особенность Совета заключается в том, что он даёт отдельным государствам-членам возможность отменять определённые меры, которые им не нравятся. Одним из наиболее спорных вопросов является лишение страны права голоса в рамках 7-й статьи Договора о Европейском союзе.

Проблема 7-й статьи в том, что она требует единогласной поддержки. Поэтому Польша и Венгрия, которым неоднократно грозили этим наказанием за подрыв верховенства права, всегда могут вступиться друг за друга во время голосования. А предложенный фон дер Ляйен механизм для борьбы с подобными нарушениями, вероятно, оказался несостоятельным.

Келемен считает, что нежелание комиссии наказывать правонарушителей является побочным продуктом её стремления стать более политизированной: «Технократическая комиссия вполне могла бы сказать: «Вы нарушили правила, поэтому мы навязываем этот механизм». Политическая комиссия рассматривает последствия своих действий в другом контексте».

ЕС  это гибридная экосистема. При должной работе его исполнительная ветвь власти определяет общую политику в тех областях, в которых это имеет смысл. Затем государства-члены формируют эту политику, после чего Европейский парламент изучает и одобряет её.

Однако критики считают, что комиссия дошла до той точки, когда она получила огромную власть в «брюссельском пузыре». Но при этом она работает по указанию государств-членов, в то время как к Европарламенту проявляют неуважение, а его работа подрывается.

Многие еврофилы считают, что ЕС отчаянно нуждается в реформировании. Со стороны блок часто выглядит позитивным проектом, выстроенным на идее единства после столетий конфликтов. Тем не менее многие, кто присматривается повнимательнее, полагают, что в нынешнем виде Евросоюз в определённой степени представляет собой «безнадёжный случай», внутренняя борьба за власть не позволяет ему стать настоящей глобальной державой XXI века.

«И в то время как континент пытается справиться с панъевропейскими кризисами в самый сложный момент в истории блока, трудно избавиться от ощущения, что на самом деле никто ни за что не отвечает»,  заключает Люк Макги.



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