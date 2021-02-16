 

Бывшая возлюбленная Баскова Кальчева назвала причину расставания с певцом

16.02.2021, 16:28, Разное
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Бывшая возлюбленная Николая Баскова София Кальчева пояснила о причине расставания с певцом. По ее словам, «натуральный блондин» несколько раз делал ей предложение руки и сердца, но пара так и не дошла до ЗАГСа.
София Кальчева и Николай Басков встречались четыре года. Певец не раз звал избранницу замуж, но та не спешила давать положительный ответ. Она считает, что причиной расставания пары стали сложные характеры их обоих.

Для Кальчевой свадьба является серьезным шагом. В семейной жизни важно уметь уступать, с Басковым они тонко чувствовали друг друга, но при этом являлись двумя лидерами, а быть таковыми на одной территории очень тяжело.

Бывшую возлюбленную артиста заставил отказаться от создания семьи его плотный график. Кальчеву выматывали длительные гастроли и постоянное ожидание Баскова домой с работы.

В то же время паре удалось сохранить приятельские отношения. Кальчева считает, что Басков является одним из немногих мужчин, кто умеет дружить после расставания.



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