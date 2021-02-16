Хореограф Егор Дружинин признался, почему недолюбливает своего коллегу Мигеля

16.02.2021, 16:28, Разное

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Во время съемок YouTube-шоу Егор Дружинин честно пояснил о том, почему он недолюбливает своего коллегу по проекту «Танцы» Мигеля. Хореограф отметил, что и конфликт начался еще до того, как они вместе стали членами жюри танцевальной программы.

Как пояснил Егор Дружинин, он поддерживал общение с Мигелем еще в столице Украины. Уже тогда хореограф понял, что его коллега поменялся. По его словам, артист может сначала говорить одно, а на следующий день кардинально поменять свое мнение. Поэтому, когда Егор Дружинин узнал, что им вместе предстоит сниматься в проекте «Танцы», то сразу понял, что назревают проблемы. Хореограф думает, что и руководству шоу, и зрителям Мигель больше нравился таким, каким был раньше.

В рамках танцевальной программы Егор Дружинин ощущает себя одиноким человеком. Помогает ему поддержка супруги Вероники Ицкович, которая подарила возлюбленному троих детей. Она является двоюродной сестрой артиста балета Николая Цискаридзе.

Как отмечает издание «Глобалмск.ру», в рамках интервью хореограф похвастался, что во время пандемии ему удалось сбросить 12 килограммов. Спустя время Егор Дружинин вновь немного набрал вес, но намерен вновь заняться своим внешним видом.