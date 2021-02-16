Ида Галич показала первые шаги годовалого сына

16.02.2021, 16:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ведущая и блогер Ида Галич показала подписчикам первые самостоятельные шаги своего годовалого сына Леона. Трогательным видео знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Ида Галич год назад стала мамой, родив сына Леона. Мальчик отметил свой первый день рождения 7 февраля. На днях он порадовал звездную маму первыми шагами. В описании к обнародованному ролику Галич написала: «Наш чемпион».

В комментариях пользователи сразу же начали поздравлять Иду Галич с первыми успехами малыша. Они заявили, что впереди ее ждет еще очень много замечательных событий, связанных с ребенком.

Напомним, что отцом мальчика является бизнесмен Алан Басиев, с которым Галич рассталась некоторое время назад. Она вышла за него замуж весной 2018 года после нескольких месяцев отношений, торжество прошло с большим размахом. После свадьбы Ида Галич взяла фамилию супруга, а свою оставила в качестве творческого псевдонима, принесшего ей огромную популярность. В августе 2019 года стало известно, что знаменитость ждет первенца.

Сейчас у Иды Галич и Алана Басиева идет процесс оформления развода. Бывшие возлюбленные пытаются урегулировать все вопросы мирным путем.