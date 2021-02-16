Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе

16.02.2021, 16:22, Новости дня

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Ситуацию с заполненностью коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ивано-Франковской области обсудили на сегодняшнем совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 тыс. населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%. По его данным, во многих населенных пунктах региона заняты более 90% койко-мест.

“Сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно сложившейся ситуации. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко”, – говорится в релизе.

За последние сутки в Ивано-Франковской области, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, подтвердили 621 случай инфицирования, активных больных – 9,3 тыс. (всего в стране – 129,1 тыс.). На оперативном совещании в горсовете Ивано-Франковска начальник горздрава Мария Бойко рассказала, что в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, где лечат пациентов с COVID-19, закончились койки.

“Все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые – все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей”, – сказала она.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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