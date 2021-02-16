Шендерович: Радоваться смерти Путина и торопить ее – нормально и правильно. Смерть тирана сохраняет тысячи человеческих жизней

16.02.2021, 16:22, Новости дня

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Приговор Юрию Дмитриеву, как и следовало ожидать, оставлен без изменений, и в комментариях снова начался вполне рассудительный и здравый разговор о том, когда сдохнет Путин: других перспектив для прекращения адского беспредела, со всей очевидностью, не просматривается…

Для желающих, по такому случаю, изобразить приверженность гуманистическим ценностям повторю: радоваться смерти тирана и торопить ее – нормально и правильно. Смерть тирана сохраняет тысячи (иногда миллионы) человеческих жизней…

Сдохни Сталин на три года раньше или три года позже – матушке-истории было бы все равно, но для современников разница вполне смертельная.

Путин сам выбрал эту интонацию в отношениях между собой и людьми, эти правила ухода. 20 лет назад мы пытались (всего лишь) не дать ему окопаться у абсолютной власти; еще 10 лет назад полагали возможным выход жулика на цыпочках… Эта развилка, увы, пройдена. Пройдена – именно Путиным.

Что будет потом, бог весть. Швеций–Даний тут ждать не приходится, будет дикое популистское поле, и наверх полезут новые бесстыжие твари (большей частью из перековавшихся путинистов)… Чтобы вынести вон слежавшееся дерьмо из этих авгиевых конюшен, нужен нешуточный поворот исторического русла.

Но – по Окуджаве – несомненно одно: “Тем больней, чем дольше”.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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