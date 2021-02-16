 

Шендерович: Радоваться смерти Путина и торопить ее – нормально и правильно. Смерть тирана сохраняет тысячи человеческих жизней

16.02.2021, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Приговор Юрию Дмитриеву, как и следовало ожидать, оставлен без изменений, и в комментариях снова начался вполне рассудительный и здравый разговор о том, когда сдохнет Путин: других перспектив для прекращения адского беспредела, со всей очевидностью, не просматривается…

Для желающих, по такому случаю, изобразить приверженность гуманистическим ценностям повторю: радоваться смерти тирана и торопить ее – нормально и правильно. Смерть тирана сохраняет тысячи (иногда миллионы) человеческих жизней…

Сдохни Сталин на три года раньше или три года позже – матушке-истории было бы все равно, но для современников разница вполне смертельная.

Путин сам выбрал эту интонацию в отношениях между собой и людьми, эти правила ухода. 20 лет назад мы пытались (всего лишь) не дать ему окопаться у абсолютной власти; еще 10 лет назад полагали возможным выход жулика на цыпочках… Эта развилка, увы, пройдена. Пройдена – именно Путиным.

Что будет потом, бог весть. Швеций–Даний тут ждать не приходится, будет дикое популистское поле, и наверх полезут новые бесстыжие твари (большей частью из перековавшихся путинистов)… Чтобы вынести вон слежавшееся дерьмо из этих авгиевых конюшен, нужен нешуточный поворот исторического русла.

Но – по Окуджаве – несомненно одно: “Тем больней, чем дольше”.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется

19.12 / Стало известно о новых требованиях к установке новогодней елки в России

31.12 / Лукашенко: Никакие протесты нам не страшны. Перейдут “красную черту” – получат

12.08 / Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19

24.11 / Лавров: Договор об открытом небе почил в бозе из-за США

21.11 / В Украине суточный прирост больных COVID-19 достиг почти 15 тыс., Маркарова станет послом в США. Главное за день

27.06 / Ефремов сделал заявление о Путине

14.10 / Почти 60% украинцев выступают за покупку вакцины против коронавируса у России

19.07 / “Отомстили, отправив в нокаут”. В Днепре нашли мужчину, который избил женщину в маршрутке

30.10 / “Пробивается сама”. Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска