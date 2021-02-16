Арестович обвинил партию “Европейская солидарность” в работе по российским нарративам

16.02.2021, 16:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил 15 февраля в прямом эфире телеканала ICTV, что партия “Европейская солидарность” работает “по российским нарративам”.

Свое заявление он сделал в ходе полемики с народным депутатом от “Европейской солидарности” Ириной Геращенко. Речь зашла о близких к этой партии информресурсах.

“Кто деморализует украинских военных, не вы, не “ЕС”, когда сочиняет сказки о том, что им запрещают, отвели наших “солнышок”, не дают стрелять и так далее. Вы их и развращаете, “вагнером” этим всем, Медведчуком и так далее. Вы откровенно работаете против информационной безопасности государства в информационной составляющей. Это официальное заявление, понимаете, госпожа Ирина? Да, я обвиняю “ЕС” в том, что вы работаете по российским нарративами, начиная с мая месяца, если провести контент-анализ. Они совпадают на 70% и более с теми нарративами, которые проводит Российская Федерация”, – сказал Арестович.

Он отметил, что уже “устал об этом говорить”.

Арестович также заявил, что связанные с “Европейской солидарностью” каналы “нужно закрывать”, потому что они “часто действуют хуже”, чем закрытые недавно. Он также сравнил партию с “женской общагой ПТУ”, спровоцировав сексистский скандал, в результате которого Геращенко покинула эфир.

Лидером “Европейской солидарности” является пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко. Близкими к партии телеканалами называют, в частности, “Прямий” и “5 канал”.

—