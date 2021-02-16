Путин подумает о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания “Город трудовой доблести”

16.02.2021, 16:06, Разное

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Встреча Путина и Дегтярева прошла 16 февраля. Комсомольск-на-Амуре – промышленный центр Дальнего Востока, отметил врио губернатора.

Горожане собирали подписи и направили президенту ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания “Город трудовой доблести”. Власти Хабаровского края отреагировали на инициативу комсомольчан.

Дегтярев на встрече с Путиным от имени всех жителей Комсомольска-на-Амуре попросил президента поддержать инициативу. “Надо подумать, обязательно рассмотрим”, – ответил глава государства.

Путин согласился со значимостью Комсомольска-на-Амуре как промышленного центра Дальнего Востока.

“Город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях – повышение обороноспособности, промышленность”, – сказал президент.

Комсомольск-на-Амуре получил статус города в 1932 году. Там действуют судостроительный, нефтеперерабатывающий, авиационный, металлургический заводы. Через город проходят трассы федерального и регионального значения.