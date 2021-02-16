 

Роспотребнадзор заявил об эффективности двух вакцин против британского штамма SARS-Cov-2

16.02.2021, 16:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

Ученые использовали сыворотки людей, которые были привиты вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и у них уже выработались антитела к коронавирусу. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ходе экспериментов сыворотки эффективно нейтрализовали как штамм новый штамм B.1.1.7 SARS-Cov-2, так и более ранний. Результаты исследования пока не опубликованы.

Ранее Оксфордский университет заявил об эффективности своей вакцины против британского штамма. Ученые проанализировали геном вирусов, выделенных при положительных результатах теста. Инфекция развилась у 499 участников, анализ генома был проведен для вирусов, которые выделяли 256 из них.

В пробирке антитела, выработанные в ответ на введение вакцины, нейтрализовали «британский» штамм коронавируса в 9 раз слабее, чем обычные штаммы. Однако эффективность оксфордской вакцин против штамма SARS-CoV-2 B.1.1.7 составила 74,6%. Согласно промежуточным данным, эффективность этой вакцины против обычных вариантов вируса составляет 76% после первой дозы и 82% – после второй, введенной через три месяца. То есть, защита оказалась примерно одинаковой.

Компании Pfizer и Moderna также заявляли, что лабораторные исследования позволяют ожидать, что их вакцины могут защищать от «британского» варианта вируса. Вакцина Novavax показала свою эффективность против этого штамма в клиническом исследовании.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала “Родители”

19.08 / Уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочный объект в кратере Меркурия

31.12 / Шеф-повар Сергей Синицын посоветовал, как хранить новогодние салаты

14.07 / «С Максимом у нас все нормально»: Нино Нинидзе посмеялась над выдумками недоброжелателей

23.07 / Скандалы: Не посадить, так уволить

29.09 / Мнение: Смена конфигурации

19.12 / Лукашенко назвали главным препятствием на пути к Союзному государству

17.12 / Мнение: I have no dream

26.10 / Скандальный блогер обвинила друга-гея в изнасиловании

23.07 / Скандалы: Шиш, а не улики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска