Роспотребнадзор заявил об эффективности двух вакцин против британского штамма SARS-Cov-2

16.02.2021, 16:04, Разное

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Ученые использовали сыворотки людей, которые были привиты вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и у них уже выработались антитела к коронавирусу. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ходе экспериментов сыворотки эффективно нейтрализовали как штамм новый штамм B.1.1.7 SARS-Cov-2, так и более ранний. Результаты исследования пока не опубликованы.

Ранее Оксфордский университет заявил об эффективности своей вакцины против британского штамма. Ученые проанализировали геном вирусов, выделенных при положительных результатах теста. Инфекция развилась у 499 участников, анализ генома был проведен для вирусов, которые выделяли 256 из них.

В пробирке антитела, выработанные в ответ на введение вакцины, нейтрализовали «британский» штамм коронавируса в 9 раз слабее, чем обычные штаммы. Однако эффективность оксфордской вакцин против штамма SARS-CoV-2 B.1.1.7 составила 74,6%. Согласно промежуточным данным, эффективность этой вакцины против обычных вариантов вируса составляет 76% после первой дозы и 82% – после второй, введенной через три месяца. То есть, защита оказалась примерно одинаковой.

Компании Pfizer и Moderna также заявляли, что лабораторные исследования позволяют ожидать, что их вакцины могут защищать от «британского» варианта вируса. Вакцина Novavax показала свою эффективность против этого штамма в клиническом исследовании.