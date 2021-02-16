 

Студент зарезал одногруппника из-за ревности в Новосибирске

16.02.2021, 15:50, Новости дня
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В Новосибирске магистрант кафедры психологии и педагогики государственного технического университета зарезал своего одногруппника рядом со зданием вуза после разрыва со своей девушкой, ранее ушедшей к погибшему.

Получивший ранения 18-летний молодой человек получил тяжелое ранение в область грудной клетки и скончался в машине скорой помощи, пишет Life.

После нападения на одногруппника студент написал в соцсетях, что убитый им парень «увел у него бабу», отметив, что измена девушки не была первопричиной преступления. «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь», – сообщил студент.

В настоящее время молодой человек задержан. Правоохранители разбираются в деталях и причинах произошедшего.

В октябре 2018 года 22-летний студент ворвался в дом и убил 42-летнюю мать ударами молотка по голове на глазах у ее малолетних детей. Спустя год суд приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

В июне прошлого года в Санкт-Петербурге 19-летний студент убил мать и описал процесс в дневнике.



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